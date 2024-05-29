В Пензе станет больше знаков, ограничивающих скорость

29.05.2024 | 21:33

В среду, 29 мая, на совещании в администрации Пензы обсудили состояние дорог в городе, а также восстановление благоустройства после вскрышных работ.

По словам главы города Александра Басенко, сейчас составляется список участков улиц, где имеются просадки асфальта или идет ремонт. Для безопасности дорожного движения там необходимо срочно поставить знаки ограничения скорости.

«Перечень планируется направить в областную Госавтоинспекцию», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Пензенские водители часто жалуются в соцсетях на просадки асфальта, колодцев на многих улицах областного центра. Они делятся снимками деформированных колес и предупреждают других автомобилистов об опасности.

Так, в мае сообщалось о провале дорожного покрытия на пешеходном переходе у филармонии. В апреле на улице Воронова асфальт обрушился под колесами Renault. До этого на улице Урожайной в капкан попала припаркованная машина.