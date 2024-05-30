В поликлинике № 3 полным ходом идет ремонт

30.05.2024 | 11:53

В Пензе идет ремонт поликлиники № 3 на улице Светлой, 1 (микрорайон Согласие). Трехэтажное здание было построено в 1984 году.

Сейчас в поликлинике уже отремонтированы кабинеты офтальмолога и хирурга с малой операционной. Завершаются работы в помещениях общего пользования на первом этаже, в инфекционном блоке, кабинете оториноларинголога с манипуляционной.

В отремонтированные помещения будет закуплена офисная и специальная мебель, а также медицинское оборудование.

По словам заведующей поликлиникой Елены Карасевой, обновление позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи, способствует привлечению пациентов на профилактические мероприятия и диспансеризацию.

«Учреждение обслуживает более 22 тысяч человек на 13 терапевтических участках. Прием ведут врачи по 14 специальностям, работают центр здоровья, процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, развернуты физиотерапевтическое отделение и дневной стационар, проводятся лабораторные и инструментальные обследования», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.