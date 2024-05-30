Сетевое издание|18+|Четверг|30 мая 2024|12:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В поликлинике № 3 полным ходом идет ремонт

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе идет ремонт поликлиники № 3 на улице Светлой, 1 (микрорайон Согласие). Трехэтажное здание было построено в 1984 году.

В поликлинике № 3 полным ходом идет ремонт

Сейчас в поликлинике уже отремонтированы кабинеты офтальмолога и хирурга с малой операционной. Завершаются работы в помещениях общего пользования на первом этаже, в инфекционном блоке, кабинете оториноларинголога с манипуляционной.

В поликлинике № 3 полным ходом идет ремонт

В отремонтированные помещения будет закуплена офисная и специальная мебель, а также медицинское оборудование.

По словам заведующей поликлиникой Елены Карасевой, обновление позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи, способствует привлечению пациентов на профилактические мероприятия и диспансеризацию.

«Учреждение обслуживает более 22 тысяч человек на 13 терапевтических участках. Прием ведут врачи по 14 специальностям, работают центр здоровья, процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, развернуты физиотерапевтическое отделение и дневной стационар, проводятся лабораторные и инструментальные обследования», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте