На объездной дороге у р. п. Лунино на год ограничат движение по мосту

29.05.2024 | 15:06

Мост через реку Шукшу у рабочего поселка Лунино находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим проезд по 100-метровому отрезку обходящей райцентр дороги, где расположена конструкция, ограничили на год.

Грузовики массой более 15 т и с максимальной осевой нагрузкой свыше 7 т будут направляться в объезд этого участка.

Остальные автомобили должны будут проезжать здесь с максимальной скоростью 40 км/ч и соблюдать дистанцию как минимум 20 м.

Как сообщили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, ограничение будет действовать с 29 мая 2024 года по 30 мая 2025-го.

Сейчас в Лунинском районе идет реконструкция другого моста через Шукшу. Он расположен на дороге Пенза - Лунино - граница области. Участок трассы, где находится переправа, закрыли в декабре прошлого года и откроют, по планам, 21 декабря 2024-го.