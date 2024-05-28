Ограждение на Гагаринском путепроводе так и не восстановили

28.05.2024 | 15:13

Ограждение пешеходной зоны на Гагаринском путепроводе в Пензе, которое 5 апреля упало на дорожку для пешеходов, до сих пор не восстановлено.

«Эту дорожку перекрыли на ремонт, но прошло уже очень много времени - и ни одного рабочего там не наблюдается за все это время», - пожаловалась жительница микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

Пензячка поинтересовалась, как молодым матерям с детьми в колясках ходить в поликлинику, которая находится на улице Гагарина. «Ж/д переход под путепроводом никак не оборудован для людей с коляской, нужно всегда прибегать к чьей-то помощи либо самой поднимать коляску, чтобы пройти на ту сторону улицы и дойти до поликлиники», - возмутилась женщина.

В городском управлении ЖКХ подтвердили, что в настоящее время поврежденный участок огорожен, и сообщили, что проход по путепроводу осуществляется по противоположной стороне.

Обслуживанием объекта занимается МБУ «Пензавтодор». Текущий ремонт пешеходной части учреждение планирует выполнить «в летний период», уточнили в управлении.