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Общество

В ПГУ опровергли информацию о вручении повесток вместе с дипломами

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В Пензенском государственном университете опровергли слова военного комиссара региона Андрея Суркова о том, что выпускникам вуза вместе с дипломами будут вручать повестки в военкомат.

На брифинге, который прошел в четверг, 16 марта, военком сообщил: «В ПГУ есть учебный центр. Повестки будут вручаться, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности».

Он добавил, что такая договоренность достигнута только с ПГУ.

Однако в вузе опровергли эти сведения. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте ПГУ.

«Информация о том, что выпускникам, прошедшим обучение по программам офицеров и солдат запаса в военном учебном центре вуза, планируется вместе с дипломами о высшем образовании вручать повестки в военкомат для постановки на воинский учет, не соответствует действительности», - говорится в ней.

«Подобные сообщения дестабилизируют наших студентов, но им переживать незачем. Таких планов не было и не будет», - заявил ректор ПГУ Александр Гуляков.

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