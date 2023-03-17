В ПГУ опровергли информацию о вручении повесток вместе с дипломами

17.03.2023 | 07:46

В Пензенском государственном университете опровергли слова военного комиссара региона Андрея Суркова о том, что выпускникам вуза вместе с дипломами будут вручать повестки в военкомат.

На брифинге, который прошел в четверг, 16 марта, военком сообщил: «В ПГУ есть учебный центр. Повестки будут вручаться, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности».

Он добавил, что такая договоренность достигнута только с ПГУ.

Однако в вузе опровергли эти сведения. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте ПГУ.

«Информация о том, что выпускникам, прошедшим обучение по программам офицеров и солдат запаса в военном учебном центре вуза, планируется вместе с дипломами о высшем образовании вручать повестки в военкомат для постановки на воинский учет, не соответствует действительности», - говорится в ней.

«Подобные сообщения дестабилизируют наших студентов, но им переживать незачем. Таких планов не было и не будет», - заявил ректор ПГУ Александр Гуляков.