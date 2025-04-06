Число платных мест в вузах намерены ограничить

06.04.2025 | 11:17

На рассмотрение Госдумы РФ внесли законопроект, который наделяет Правительство России полномочиями по определению количества платных мест в вузах. Документ размещен в базе нижней палаты.

Изменения собираются внести в статью 55 Закона «Об образовании». Авторы документа предложили, чтобы на платные места набирали студентов в том объеме, в котором установит кабинет министров с учетом потребностей экономики страны в квалифицированных кадрах.

В документе говорится, что Правительство РФ будет утверждать порядок и сроки определения данного объема.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения не коснутся приемной кампании в вузы в этом году.

Ранее поправки в закон «Об образовании» предложил внести Минздрав РФ. Инициатива предусматривает, что выпускникам медвузов и колледжей, обучавшимся за счет бюджета, придется несколько лет поработать в учреждениях здравоохранения.