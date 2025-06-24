Губернатор поручил увеличить квоту для подготовки педагогов-психологов

24.06.2025 | 19:42

Губернатор Олег Мельниченко поручил проработать возможность увеличения квоты бюджетных и целевых мест для подготовки педагогов-психологов в местном институте. Заботу о психологическом состоянии детей и подростков обсудили на заседании правительства Пензенской области.

Увеличение квоты по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» должно произойти за счет средств регионального бюджета.

«Современный мир очень динамичен, детям и подросткам в стрессовых ситуациях необходима помощь специалистов, будем увеличивать их число», - пояснил губернатор.

Он отметил, что это долгосрочный проект, эффект можно будет увидеть только через несколько лет. Однако, чтобы получить результат, вопросом нужно серьезно заниматься уже сейчас.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что необходимо не только увеличение числа специалистов, но и усиление в части повышения квалификации педагогов-психологов.