Выпускникам колледжей хотят дать право поступать в вузы без ЕГЭ

16.04.2025 | 21:29

Россиянам, получившим среднее профессиональное образование, могут разрешить поступать в вузы без ЕГЭ. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации в среду, 16 апреля.

Речь о выпускниках колледжей, техникумов и училищ. Их будут принимать в вузы по результатам вступительных испытаний, если они прошли программу, профиль которой соответствует выбранному направлению.

«Например, выпускник медколледжа, изучавший «Сестринское дело», при поступлении в вуз на программу «Лечебное дело» будет сдавать вступительные испытания, а не предоставлять результаты ЕГЭ. Однако, если профиль образования не совпадает, как в случае с переходом с программы «Бухгалтерский учет» на «Лечебное дело», абитуриенту придется сдавать ЕГЭ», - пишет «Парламентская газета».

Если законопроект примут, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

«Принятие законопроекта не повлечет за собой негативных социально-экономических последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и не потребует дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.