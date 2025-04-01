В Пензе студентов вуза оставили без должной охраны

01.04.2025 | 11:00

В Пензе студенты вуза оставались без защиты из-за частной охранной организации. Она взяла на себя обязанности, которые не могла выполнять.

В апреле 2024 года гендиректор и учредитель фирмы, не имея нужного количества квалифицированных работников, ввели в заблуждение руководство учебного заведения и заключили с ним контракт.

Когда оплата за услуги поступила на расчетный счет, злоумышленники похитили ее часть. Общий ущерб составил более 1 млн рублей, уточнили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Обман раскрылся, были возбуждены уголовные дела. Фигурантов обвинили в мошенничестве в крупном размере. В их офисе и домах провели обыски.

«Изъята документация, имеющая значение для дела, выполняется комплекс иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщили в СУ СКР России по Пензенской области.