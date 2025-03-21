Бывший студент ПГУ остался должен вузу более 300 000 рублей

21.03.2025 | 14:45

В Никольском районе с бывшего студента взыскали расходы, затраченные на его обучение в медицинском институте Пензенского госуниверситета.

Летом 2020 года выпускник школы заключил с региональным минздравом договор на целевое обучение в вузе с последующим трудоустройством в медучреждение.

Молодого человека зачислили в университет по квоте целевого приема. Однако постигать азы профессии он не пожелал: стал прогуливать занятия, не сдал экзамены.

Из-за академической задолженности никольчанина отчислили приказом ректора. После этого представитель вуза обратился в суд с просьбой взыскать с уже бывшего студента более 300 000 рублей, которые пошли на его обучение.

Требования были удовлетворены, сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.