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Общество

Пасынков и падчериц бойцов СВО хотят принимать в вузы без экзаменов

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Квоты для приема в вузы предлагается предоставлять не только кровным, но и неродным дочерям и сыновьям участников специальной военной операции. Соответствующий документ размещен в четверг, 17 апреля, в базе данных «Законотворчество».

Депутаты предлагают внести изменения в статью 71 закона «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающей выделение отдельной квоты для приема в вузы участников СВО их детей.

Авторы инициативы указывают, что закон не учитывает ситуацию, при которой мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом, участвующим в СВО.

«В таком случае ребенок фактически не имеет другого отца, находится на содержании отчима и считает его своим родным отцом, однако он не может рассчитывать на льготы при поступлении в вуз, предусмотренные для родных детей участника специальной военной операции», - говорится в пояснительной записке.

Парламентарии предложили устранить социальную несправедливость и предоставить падчерицам и пасынкам бойцов право получать высшее образование за счет бюджетных средств. Они будут поступать в вузы без экзаменов (исключение - дополнительные испытания творческой или профессиональной направленности).

Эти же льготы будут касаться приема на подготовительные отделения вузов, а также на зачисление в учреждения среднего профессионального образования в первоочередном порядке, независимо от освоения школьной программы.

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