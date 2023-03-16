В Пензе объявили дату общегородского субботника

В Пензе 22 апреля, состоится общегородской субботник. К наведению порядка после зимы приглашают присоединиться сотрудников предприятий и организаций.
Субботник - завершающее мероприятие месячника по благоустройству. В Пензе он стартует в тот же день, что и в области, 20 марта.
«Юридическим и физическим лицам рекомендовано очистить от загрязнений, покрасить фасады, цоколи, водосточные трубы, ограждающие конструкции жилых и общественных зданий, находящихся в их владении, выполнить уборку территорий принадлежащих им земельных участков в соответствии с требованиями правил благоустройства», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Сотрудники управляющих компаний должны привести в порядок дворы, вывезти мусор и снег, отремонтировать малые архитектурные формы, игровые элементы на детских площадках.
Кроме того, в рамках месячника в Пензе хотят покрасить остановочные павильоны, установить там урны. Также коммунальщики должны проследить за восстановлением асфальтового покрытия в местах разрытий.
«МУП по очистке города на период месячника организует бесплатное размещение мусора на полигоне по захоронению твердых коммунальных отходов по печатям администраций районов города в путевых листах. Исключение составляет промышленный и строительный мусор», - добавили в мэрии.
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