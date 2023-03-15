В Пензе дети хотят в библиотеку чаще, чем в советские времена

15.03.2023 | 15:02

Пензенские депутаты заинтересовались, не зря ли из бюджета города выделяются средства на закупку книг для библиотек и ремонт помещений, приходят ли современные дети за литературой, как это было в Советском Союзе.

Тема, поднятая Андреем Жданниковым, обсуждалась на заседании комиссии гордумы, состоявшемся в среду, 15 марта.

Руководитель МБУ «Централизованная библиотечная система г. Пензы» Галина Асеева заявила, что количество читающих детей не только не снизилось, но даже увеличилось по сравнению с временами СССР. Так, в 2022 году зафиксировано 1 млн 173 тыс. 928 посещений.

Депутат Юрий Зиновьев отметил, что в век интернета дети зачастую предпочитают электронные книги, для этого ходить в библиотеку не надо. Потому народные избранники и усомнились в эффективности затрат.

«Вы зря так говорите: наоборот, люди любят читать именно книги печатные», - не согласилась с ним Асеева, отметив, что не помешало бы выделить деньги на закупку современных изданий, которые стоят дорого, но интересны детям.

В ходе дискуссии прозвучало суждение и о том, что торговые центры в городе, к сожалению, открываются чаще, чем библиотеки. Начальник управления культуры Вера Фейгина констатировала, что пунктов выдачи книг стало меньше.