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Общество

В селе Старое Демкино увековечили память погибшего участника СВО

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Мемориальная доска участнику спецоперации на Украине Ивану Валынову появилась на школе в селе Старое Демкино Шемышейского района.

Валынов учился в этом образовательном учреждении. Он погиб в июне 2022-го в звании старшего прапорщика.

В церемонии открытия приняли участие родные и близкие солдата, представители администрации района, молодежь. После мероприятия в школе прошел урок мужества, на котором руководитель Пензенского регионального отделения ВООВ «Боевое братство» Юрий Краснов рассказал о своей службе в армии и о жителях области, которые участвуют в СВО.

Мемориальную доску Ивану Валынову установили в рамках проекта «Мы помним! Мы гордимся!», который в 2022 году выиграл грант, сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Мемориальные доски участникам СВО появились на многих школах области. Они посвящены бывшим ученикам, ставшим военнослужащими и погибшим на Украине. Так, например, почтили память выпускника школы № 2 села Грабово Евгения Камендровского, а также окончившего школу № 6 Кузнецка Рината Багданова.

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Источник — фото miip.pnzreg.ru
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