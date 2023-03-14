В селе Старое Демкино увековечили память погибшего участника СВО

14.03.2023 | 13:36

Мемориальная доска участнику спецоперации на Украине Ивану Валынову появилась на школе в селе Старое Демкино Шемышейского района.

Валынов учился в этом образовательном учреждении. Он погиб в июне 2022-го в звании старшего прапорщика.

В церемонии открытия приняли участие родные и близкие солдата, представители администрации района, молодежь. После мероприятия в школе прошел урок мужества, на котором руководитель Пензенского регионального отделения ВООВ «Боевое братство» Юрий Краснов рассказал о своей службе в армии и о жителях области, которые участвуют в СВО.

Мемориальную доску Ивану Валынову установили в рамках проекта «Мы помним! Мы гордимся!», который в 2022 году выиграл грант, сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Мемориальные доски участникам СВО появились на многих школах области. Они посвящены бывшим ученикам, ставшим военнослужащими и погибшим на Украине. Так, например, почтили память выпускника школы № 2 села Грабово Евгения Камендровского, а также окончившего школу № 6 Кузнецка Рината Багданова.