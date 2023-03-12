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Общество

В Пензенской области в январе выросло число разводов

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В Пензенской области в январе зарегистрировали смерть 1 715 жителей. Это на 132 меньше, чем за тот же месяц прошлого года (1 847).

Такие данные обнародовал Росстат.

В январе на свет появилось 672 ребенка. За тот же период 2022-го зарегистрировали на 10 больше новорожденных (682). Скончалось четверо малышей до года (ни одного - в январе 2022-го).

Естественная убыль населения во второй месяц зимы составила 1 043 человека, что меньше, чем в январе прошлого года (1 165).

В регионе в нынешнем январе выросло число браков и разводов. Супружескими узами связали себя 314 пар (295 - за тот же месяц 2022-го), распалось 389 семей (336).

Ранее стало известно, что за 2022 год в области умерло в 2,3 раза больше жителей, чем родилось. Зарегистрировали смерть 19 979 жителей и рождение 8 431 малыша.

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