Под Спасском столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль, 1 человек погиб

10.09.2025 | 11:24

Утром в среду, 10 сентября, в Спасском районе на трассе М-5 случилось ДТП с участием трех машин. Один человек погиб.

По предварительным данным, в 8:30 на 474-м километре дороги, недалеко от Спасска, столкнулись грузовик Mercedes-Benz Actros под управлением 47-летнего мужчины, фура DAF с водителем того же возраста и легковая машина Haval, за рулем которой был 43-летний автомобилист.

Водитель Haval скончался на месте от полученных травм.

«На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Похожее ДТП случилось 9 сентября на трассе М-5 в Бессоновском районе. В 14:45 на 656-м километре дороги столкнулись три машины: Audi 80, MAN с полуприцепом Schmitz и большегруз DAF. 56-летний водитель Audi погиб на месте.