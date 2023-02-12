За год в регионе умерло в 2,3 раза больше жителей, чем родилось

12.02.2023 | 10:21

В Пензенской области в декабре 2022 года зарегистрировали смерть 1 735 жителей, на 271 меньше, чем за тот же месяц прошлого года (2 006).

Такие данные опубликовал Росстат.

В декабре на свет появилось 707 детей. За тот же период 2021-го зарегистрировали на 33 больше новорожденных (740). Скончалось четверо младенцев до года (один - в декабре 2021-го).

Естественная убыль населения в первый месяц зимы составила 1 028 человек, что меньше, чем в декабре 2021 года (1 266).

В регионе в декабре практически сравнялось количество заключенных браков и разводов. Узаконить отношения пожелали 465 пар (на 88 больше, чем за тот же месяц 2021-го), а разорвать их - 467 (на 25 больше).

Всего за 2022-й в Пензенской области появилось на свет 8 431 малыш (9 351 - за 2021-й), скончались 19 979 человек (25 559). За год коэффициент рождаемости упал с 7,3 до 6,6 на 1 000 населения. Уменьшился и коэффициент смертности - с 19,9 до 15,5 на 1 000 населения.

Выросло число браков: с января по декабрь образовалось 7 623 семьи (на 894 больше, чем за 2021-й). Количество разводов осталось почти неизменным: 5 277 - в 2022-м и 5 273 - в 2021-м.