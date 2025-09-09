Audi и фура: очевидцы сообщили о смертельном ДТП у села Кижеватово

Во вторник, 9 сентября, в районе села Кижеватово на М-5 случилось страшное ДТП с участием Audi и фуры. По словам очевидцев, оно оказалось смертельным.
Кадры с места появились в Сети. На них видно, что легковой автомобиль после столкновения превратился в груду металла.
Недалеко от него на проезжей части, перекрыв дорогу, стоит грузовая машина.
«Водитель «Ауди» разбился насмерть», - рассказал автор ролика.
Официальной информации о случившемся пока нет.
UPD: в ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили, что с 14:50 на 655-м километре трассы действует реверсивное движение. Идет устранение последствий аварии.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀