Происшествия

Опубликован момент страшного ДТП с Audi в Бессоновском районе

Печать
Telegram

В Сети появился момент смертельного ДТП на трассе М-5 в Бессоновском районе, недалеко от села Кижеватово.

По предварительным данным, авария произошла в 14:45 на 656-м километре трассы. Столкнулись 3 машины: Audi 80 с 56-летним автомобилистом, MAN с полуприцепом Schmitz под управлением 60-летнего мужчины и DAF с 63-летним водителем за рулем.

От удара легковая машина превратилась в груду металла, водитель погиб на месте.

На кадрах, сделанных видеорегистратором автомобилиста, двигавшегося в попутном с водителем Audi направлении, запечатлено, как тот пошел на обгон грузовика и выехал на полосу встречного движения. Мужчина не заметил, что по ней движется фура. Серьезного столкновения с ней удалось избежать, но Audi врезалась в двигавшийся следом большегруз. После удара его развернуло, он выехал на полосу встречного движения и едва не столкнулся с автомобилем владельца регистратора.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «ДТП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте