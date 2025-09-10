Опубликован момент страшного ДТП с Audi в Бессоновском районе

10.09.2025 | 07:52

В Сети появился момент смертельного ДТП на трассе М-5 в Бессоновском районе, недалеко от села Кижеватово.

По предварительным данным, авария произошла в 14:45 на 656-м километре трассы. Столкнулись 3 машины: Audi 80 с 56-летним автомобилистом, MAN с полуприцепом Schmitz под управлением 60-летнего мужчины и DAF с 63-летним водителем за рулем.

От удара легковая машина превратилась в груду металла, водитель погиб на месте.

На кадрах, сделанных видеорегистратором автомобилиста, двигавшегося в попутном с водителем Audi направлении, запечатлено, как тот пошел на обгон грузовика и выехал на полосу встречного движения. Мужчина не заметил, что по ней движется фура. Серьезного столкновения с ней удалось избежать, но Audi врезалась в двигавшийся следом большегруз. После удара его развернуло, он выехал на полосу встречного движения и едва не столкнулся с автомобилем владельца регистратора.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.