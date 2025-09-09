Стало известно, кто погиб в страшном ДТП с фурами на М-5

09.09.2025 | 18:10

В ДТП на М-5, случившемся во вторник, 9 сентября, недалеко от села Кижеватово Бессоновского района, погиб мужчина.

Авария произошла в 14:45 на 656-м километре трассы. Столкнулись три машины: Audi 80 с 56-летним автомобилистом, MAN с полуприцепом Schmitz под управлением 60-летнего мужчины и DAF с 63-летним водителем за рулем.

Кадры последствий были опубликованы в Сети. На них видно, что легковой автомобиль после столкновения превратился в груду металла.

Водитель Audi скончался от полученных травм.

«На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

С 14:50 на участке трассы действует реверсивное движение, предупредили в ФКУ «Поволжуправтодор».