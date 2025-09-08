В Сосновоборском районе тракторист погиб в ДТП

08.09.2025 | 10:43

В воскресенье, 7 сентября, в Сосновоборском районе случилось смертельное ДТП. Погиб водитель трактора.

Трагедия произошла в 19:10 на втором километре дороги «Подъезд к с. Малая Садовка».

51-летний водитель трактора МТЗ-50 съехал в кювет, и транспортное средство опрокинулось. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.

12 августа на трассе М-5 в Городищенском районе, между селами Чаадаевка и Нижняя Елюзань, 55-летний водитель автомобиля «Нива-Шевроле» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась, мужчина погиб.

11 августа, съехав в кювет, погиб 62-летний водитель Lada XRAY в селе Сухановка Кузнецкого района, 5 августа - 66-летний водитель автомобиля ГАЗ в Кузнецке.