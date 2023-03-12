Пензенцы обошли саратовцев и тамбовцев в употреблении алкоголя

12.03.2023 | 12:32

В Пензенской области за 2022 год на душу населения пришлось от 6 до 10 литров алкоголя. Это больше, чем в соседних Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях (менее 6 литров).

Так же много, как в Пензенской области, пьют в Республике Мордовия.

Статистические данные приводит Telegram-канал «Региональная политика» со ссылкой на исследование о розничных продажах спиртного.

Эксперты отмечают, что в стране по сравнению с 2021-м в прошлом году сократилось потребление сидра и пива на 0,1%, вина - на 5,5%.

«Но люди, отказавшись от этой продукции, вероятно, пить не перестали, а на фоне сложных событий перешли в класс потребителей алкоголя, превосходящего по крепости 25 градусов. Объем продаж крепких напитков возрос на 7,5%» - подытожили специалисты.

Согласно статистике, наименее пьющие регионы расположены на юге России, Северном Кавказе, а также в центральной части страны. Рекордсмены по употреблению крепкого спиртного - северные и дальневосточные регионы.

Ранее сообщалось, что в Пензе насчитывается 800 объектов торговли крепким алкоголем и порядка 545 точек по продаже пива. Ежегодно принимаются новые границы территорий школ, детсадов, больниц, поликлиник, спортивных сооружений, объектов транспорта и военного назначения, в пределах которых нельзя торговать алкогольной продукцией.

В этом году ограничение в продаже спиртного планируется ввести в отношении ресторана «Нева», расположенного на улице Белинского, 6. Через дорогу от него находится сквер имени Лермонтова и храм.