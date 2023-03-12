Сетевое издание|18+|Воскресенье|12 мар 2023|13:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцы обошли саратовцев и тамбовцев в употреблении алкоголя

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области за 2022 год на душу населения пришлось от 6 до 10 литров алкоголя. Это больше, чем в соседних Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях (менее 6 литров).

Так же много, как в Пензенской области, пьют в Республике Мордовия.

Статистические данные приводит Telegram-канал «Региональная политика» со ссылкой на исследование о розничных продажах спиртного.

Эксперты отмечают, что в стране по сравнению с 2021-м в прошлом году сократилось потребление сидра и пива на 0,1%, вина - на 5,5%.

«Но люди, отказавшись от этой продукции, вероятно, пить не перестали, а на фоне сложных событий перешли в класс потребителей алкоголя, превосходящего по крепости 25 градусов. Объем продаж крепких напитков возрос на 7,5%» - подытожили специалисты.

Согласно статистике, наименее пьющие регионы расположены на юге России, Северном Кавказе, а также в центральной части страны. Рекордсмены по употреблению крепкого спиртного - северные и дальневосточные регионы.

Ранее сообщалось, что в Пензе насчитывается 800 объектов торговли крепким алкоголем и порядка 545 точек по продаже пива. Ежегодно принимаются новые границы территорий школ, детсадов, больниц, поликлиник, спортивных сооружений, объектов транспорта и военного назначения, в пределах которых нельзя торговать алкогольной продукцией.

В этом году ограничение в продаже спиртного планируется ввести в отношении ресторана «Нева», расположенного на улице Белинского, 6. Через дорогу от него находится сквер имени Лермонтова и храм.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте