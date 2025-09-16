Молодой башмаковец остался без трактора из-за опасной привычки

16.09.2025 | 15:28

30-летнего жителя Башмаковского района осудили за езду на тракторе в пьяном виде.

Мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение, но никаких выводов для себя он не сделал.

В апреле этого года нетрезвый тракторист снова попался на глаза полицейским. Медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения.

Сельчанин признал вину, ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на 2 с половиной года.

«Также по ходатайству обвинителя суд конфисковал принадлежащий мужчине трактор МТЗ «Беларус 82.1» в доход государства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.