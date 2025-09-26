Сетевое издание|18+|Пятница|26 сен 2025|11:17
Криминал

Житель Наровчатского района потерял трактор из-за пьяной езды

60-летний житель Наровчатского района лишился трактора, отвергнув предложение инспектора ДПС пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В июне 2023 года мужчину привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

В июне 2025-го сельчанина снова задержали: он ехал в нетрезвом состоянии на колесном тракторе по дороге Наровчат - Мумарье - Савинки. Инспектор ДПС предложил мужчине пройти освидетельствование, но тот отказался.

В суде тракторист полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ и лишения права садиться за руль на 2 года и 4 месяца, сообщили в Наровчатском районном суде.

Принадлежащий сельчанину трактор конфисковали и обратили в собственность государства.

Ранее лишился трактора 30-летний житель Башмаковского района, которые также неоднократно ездил по дорогам в пьяном виде.

Источник — фото 2 - Наровчатского районного суда
