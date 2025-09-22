В Самаре осудили производителей сидра, от которого умерла пензячка

22.09.2025 | 11:53

В Самаре суд вынес приговор 2 мужчинам, из-за которых скончались десятки человек, включая 17-летнюю пензячку. Они производили «Мистер Сидр».

В 2023 году один из напарников купил около 4 000 литров спирта у людей, похитивших его со склада центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области. Документов не было, качество соучастники проверять не стали, а жидкость оказалась метанолом.

«Он был использован в приготовлении не менее 47 880 литров сидра под торговыми наименованиями «Мистер Сидр» и «Лето Сидр». Смесь разлили в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о составе», - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Около 2 160 литров опасного алкоголя оказалось на прилавках магазинов на территориях республик Марий Эл и Удмуртия, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

От отравления погибли 50 человек, 66 пострадали. 17-летняя пензячка выпила суррогат на праздновании дня рождения и попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь девушки в течение 2 недель, но вечером 17 июня она скончалась.

В помещениях ООО «Анди» полицейские нашли еще 17 220 литров алкоголя, их изъяли. Известно, что часть сообщники успели уничтожить.

Мужчин приговорили к лишению свободы в колонии общего режима. Один проведет в ней 8 лет, второй - 9.

Источник фото - pxhere.com.