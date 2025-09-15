Пензенец случайно ударил по уху женщину у караоке-бара

15.09.2025 | 12:27

40-летний пензенец попытался устроить драку с персоналом караоке-бара и случайно попал по уху своей спутнице. Успокаивать нарушителя порядка пришлось росгвардейцам.

Инцидент случился в Железнодорожном районе. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место, так как сработала кнопка тревожной сигнализации.

Оказалось, что нетрезвый мужчина пришел в заведение со знакомой, но из-за состояния сильного опьянения его отказались пускать внутрь.

Пензенцу это не понравилось, и он попытался спровоцировать конфликт. «По словам очевидцев, агрессивный посетитель замахнулся на работника охраны, однако промахнулся и попал по своей спутнице - женщина получила удар в область уха. Кроме того, мужчина повредил браслет на руке девушки-администратора», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.