В Пензенской области продолжает снижаться уровень безработицы

16.09.2025 | 20:27

Пензенская область вошла в число регионов, где по итогам 2-го квартала 2025 года снизился уровень безработицы. Он составил 1,6% (-0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го).

В рейтинге регионов РФ по уровню безработицы, составленном ria.ru, область заняла 22-е место из 85. Среднее время поиска места в регионе составляет 5,6 месяца.

В Сурском крае уровень безработицы снижается уже несколько месяцев подряд. Так, по итогам 4-го квартала прошлого года показатель был 1,7%, что на 0,8% меньше, чем в том же периоде 2023-го. Поиск работы занимал у пензенцев в среднем 3 месяца.

В целом в России уровень безработицы в 2-м квартале 2025 года остановился на отметке 2,2% (-0,4%). В среднем граждане искали новое место 5,2 месяца.

Из соседних регионов выше Пензенской области в рейтинге расположились Тамбовская и Ульяновская. В первой показатель составил 1,4% (12-е место), во второй – 1,6% (20-е место).

Саратовская область заняла 24-ю строчку с уровнем безработицы 1,7%, Республика Мордовия – 42-ю с 1,9%.

На 1-м месте в рейтинге – Москва с показателем 0,8%. Среднее время поиска работы в столице – 3,1 месяца. Замыкает список Ингушетия, где уровень безработицы достигает 26,0% (трудоустроиться удается за 5,8 месяца).