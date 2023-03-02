В Пензе ограничат продажу спиртного в кафе рядом с собором

02.03.2023 | 13:38

В среду, 1 марта, в администрации Пензы обсудили розничную продажу алкогольной продукции. В городе насчитывается 800 объектов торговли крепким алкоголем и порядка 545 точек по продаже пива.

Ежегодно принимаются новые границы территорий школ, детсадов, больниц, поликлиник, спортивных сооружений, объектов транспорта и военного назначения, в пределах которых нельзя торговать алкогольной продукцией. На начало 2023-го таких организаций насчитывалось 337.

Теперь ограничение в продаже спиртного планируется ввести в отношении ресторана «Нева», расположенного на улице Белинского, 6. Через дорогу от него находится сквер имени Лермонтова и храм.

«По информации, полученной от руководителя банкетного зала «Нева», объект потребительского рынка не имеет лицензии на право продажи крепких алкогольных напитков и не осуществляет реализацию пива и напитков на его основе, а специализируется на обслуживании массовых мероприятий», - сообщили в мэрии.

По мнению участников совещания, ограничения не окажут негативного влияния на финансовое состояние предприятия.

«Вместе с тем ограничения создадут благоприятные условия для духовно-просветительской деятельности в Спасском кафедральном соборе, находящемся в непосредственной близости от банкетного зала», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Несколько лет назад возникла проблема с баром «Три семерки», также расположенном близ храма – со стороны бывшего кинотеатра «Родина». В 2019 году тогдашний губернатор Иван Белозерцев предложил изменить внешний облик заведения и, возможно, отдать его «под народные промыслы или еще под что-то». Сейчас в строении находится кафе «Липа».