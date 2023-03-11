В Минобороны опровергли сведения о новой волне мобилизации

11.03.2023 | 10:45

В пятницу, 10 марта, на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ была затронута тема частичной мобилизации.

Это связано с возросшим числом обращений граждан, обеспокоенных сведениями о возобновлении призыва на военную службу в рамках мобилизации.

В Минобороны РФ назвали публикации в оппозиционных телеграм-каналах дезинформацией. Подобные фейки нацелены на создание панических настроений и оказание психологического давления на россиян.

«Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», - говорится в заявлении Минобороны.

Граждан призывают не поддаваться на провокации и в случае возникновения вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.