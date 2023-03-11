В Минобороны опровергли сведения о новой волне мобилизации

В пятницу, 10 марта, на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ была затронута тема частичной мобилизации.
Это связано с возросшим числом обращений граждан, обеспокоенных сведениями о возобновлении призыва на военную службу в рамках мобилизации.
В Минобороны РФ назвали публикации в оппозиционных телеграм-каналах дезинформацией. Подобные фейки нацелены на создание панических настроений и оказание психологического давления на россиян.
«Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», - говорится в заявлении Минобороны.
Граждан призывают не поддаваться на провокации и в случае возникновения вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.
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