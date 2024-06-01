Автомобильная аптечка будет наполняться по-новому

01.06.2024 | 11:16

Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Соответствующий приказ размещен на портале правовой информации.

Так, в аптечке должен быть загубник для сердечно-легочной реанимации, 2 пары ножниц (для перевязочного материала и хирургические), нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования. Марлевые стерильные бинты теперь не обязательны.

В комплект новой аптечки входит также карандаш или маркер черного или синего цвета.

Кроме того, необходимо будет иметь многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см.

Приказ вступит в силу с 1 сентября, срок его действия - до 1 сентября 2030 года. Аптечки, укомплектованные ранее, подлежат применению до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027-го.