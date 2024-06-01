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Общество

С улиц Пензы уберут мешающие пешеходам и технике опоры

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В Пензе некоторые опоры светофоров и дорожных знаков, освещения, подсветки переходов, а также контактной сети троллейбуса установлены таким образом, что мешают и людям, и технике при расчистке территорий.

Об этом шла речь на совещании, которое прошло в администрации города. Участники отметили, что неправильная установка опор стала результатом несогласованных действий различных ведомств.

В частности, на улице Сухумской в пешеходной зоне рядом с опорами для троллейбусных проводов размещены фонарные столбы, светофоры и знаки пешеходного перехода.

Глава города Александр Басенко поручил убрать лишние опоры, заменив их столбами двойного назначения. Их сместят с тротуаров в зеленую зону и перевесят на них знаки.

Городские управления ЖКХ и капитального строительства, а также областное УКС должны проанализировать ситуацию и скорректировать количество опор.

Такой подход, по мнению Александра Басенко, позволит сэкономить бюджетные деньги, обеспечит пешеходам более удобное передвижение и создаст приемлемые условия для расчистки тротуаров.

«Работа будет проведена на территории всего города. Пензенцы могут оставлять свои пожелания по этому вопросу, направляя обращения по оптимизации загруженных опорами участков в управления ЖКХ и капитального строительства», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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