Пензенцев ждут летняя жара, дождь и гроза

01.06.2024 | 16:21

В воскресенье, 2 июня, жителей Пензенской области ждут и иссушающий зной, и освежающая вода с небес.

По данным Приволжского УГМС, ветер продолжит дуть с юго-востока. Ночью термометр покажет +14...+19 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30.

При этом облачность будет переменной. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и предупреждают о возможной грозе.

В ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили правила безопасности при знойную погоде. Необходимо проветривать помещения и по возможности пользоваться вентиляторами и кондиционерами. Одежда должна быть воздухопроницаемой, желательно из хлопка, со свободным воротом, головной убор обязателен.

«Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки - это приведет к обезвоживанию. Употребляйте большое количество жидкости, избегая употребления газированных жидкостей с повышенным содержанием сахара», - рекомендуют в ведомстве.

Также спасатели напомнили: при грозе нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не следует разговаривать по телефону. Нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Также нужно выключить телевизор, радио и другие электроприборы.

На природе следует укрываться в низине, а не под высокими деревьями. Также не рекомендуется находиться в воде или на берегу.

«Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника», - советуют эксперты.