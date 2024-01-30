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Общество

В феврале личные приемы для участников СВО проведут 5 раз

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Администрация Пензы опубликовала график приема участников спецоперации и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО на февраль.

Как и в январе, их будут ждать по четвергам в кабинете № 129 на площади Маршала Жукова, 4, в 15:00 - 8, 15, 22 и 29-го числа.

1 февраля участников СВО и членов их семей примут в 15:00 по адресу: 2-й проезд Свердлова, 27.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запущен 1 сентября. Личные приемы проводятся в Пензе каждую неделю с 14-го числа.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.

Прием ведется по записи, нужно предварительно позвонить по телефону 46-08-40.

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