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Общество

Семьям участников СВО прекратили автоматически продлевать льготы

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В 2024 году пензенским семьям участников СВО, не желающим потерять льготы, необходимо заняться их переоформлением.

Некоторые жители области не знали об этом.

«Для семьи мобилизованного действует льгота на проезд и ЖКХ, которую оформили осенью 2022 года. Продлевалась автоматически до сегодняшнего дня. Информации о том, что эту льготу нужно переоформлять, нигде не было. Этих выплат не было в январе. В соцзащите ответили, что нужно обязательно переоформить. Заново оформят только до 30 июня. И якобы так происходит каждые полгода. Вопрос: откуда мы должны знать, когда переоформлять? Это первое. Второе: на прошлые полгода переоформления не было», - пожаловалась пензячка Екатерина на странице губернатора в социальной сети «Одноклассники».

Представитель областного правительства пояснил женщине, что указанные ею меры поддержки предоставляли до конца 2023-го.

«Назначение выплат семьям участников СВО в 2024 году будет осуществлено на основании документа, подтверждающего участие члена семьи в спецоперации», - сообщил представитель.

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