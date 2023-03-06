Открыта дополнительная горячая линия для вопросов по спецоперации

06.03.2023 | 11:02

В Минобороны РФ открыли дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции.

Теперь получить информацию можно, набрав 117.

Также продолжает работать единый номер информационно-справочной службы 122 (добавочный 1). Его запустили в сентябре. Позвонив по нему, можно задать вопросы по частичной мобилизации и призыву граждан на военную службу, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

24 февраля 2023-го исполнился ровно год с того дня, как Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Частичная мобилизация в стране была объявлена президентом 21 сентября 2022 года. 29 октября Владимир Путин сообщил о ее окончании. Подписывать соответствующий указ он не стал, сославшись на юристов, которые подчеркнули, что в этом нет необходимости.

В феврале 2023 года пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности второй волны мобилизации, заявил: «Нет, таких данных нет».