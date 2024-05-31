В Пензенской области введен особый противопожарный режим

31.05.2024 | 18:38

С 1 июня на территории Пензенской области введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до особого распоряжения.

Жителям региона в это время запрещено разводить костры и сжигать мусор, заниматься пожароопасными работами с использованием открытого огня, за исключением случаев, когда это делается в специально отведенных и оборудованных местах.

«За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ - в виде административного штрафа», - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Гражданам придется заплатить от 10 000 до 20 000 рублей; должностным лицам - от 30 000 до 60 000 рублей; предпринимателям без образования юридического лица - от 60 000 до 80 000 рублей; юрлицам - от 400 000 до 800 000 рублей.

В пятницу, 31 мая, на улице Шмидта загорелись хозпостройки и гаражи. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Вечером в четверг, 30 мая, на улице Павлова в Пензе (поселок Черкассы) пламя уничтожило надворные постройки на площади 600 кв. м. Причина пожара та же.