Сетевое издание|18+|Среда|24 апр 2024|20:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Некоторым мобилизованным хотят дать право досрочно уйти со службы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Госдуму внесли законопроект о праве мобилизованных мужчин досрочно увольняться со службы, если их семьям присвоили статус многодетных в течение года с момента призыва.

Согласно тексту документа, который разместили в электронной базе думы, поправки предложили внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», а именно - в статью об основаниях для досрочного увольнения.

В пояснительной записке говорится, что это основание «будет распространяться исключительно на граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус многодетной семьи в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации».

Порядок реализации права на досрочный уход со службы этой категории мобилизованных определит Правительство РФ.

Если поправки примут, то они вступят в силу через месяц после официального опубликования закона.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте