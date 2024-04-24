Некоторым мобилизованным хотят дать право досрочно уйти со службы

24.04.2024 | 20:15

В Госдуму внесли законопроект о праве мобилизованных мужчин досрочно увольняться со службы, если их семьям присвоили статус многодетных в течение года с момента призыва.

Согласно тексту документа, который разместили в электронной базе думы, поправки предложили внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», а именно - в статью об основаниях для досрочного увольнения.

В пояснительной записке говорится, что это основание «будет распространяться исключительно на граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус многодетной семьи в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации».

Порядок реализации права на досрочный уход со службы этой категории мобилизованных определит Правительство РФ.

Если поправки примут, то они вступят в силу через месяц после официального опубликования закона.