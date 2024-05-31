Пензенские статистики назвали количество детей в области

31.05.2024 | 18:21

Ко Дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня, пензенские статистики собрали информацию о юных жителях региона.

По предварительным данным, в Пензенской области на 1 января 2024 года численность детей в возрасте от 0 до 17 лет составила 216 462 человека (17,5% общей численности населения) - 110 644 мальчика и 105 818 девочек.

В 2023-м родилось 8 249 детей - 4 255 мальчиков и 3 994 девочки. Среди районов области больше всего новорожденных зарегистрировано в Пензенском (663), Городищенском (401), Бессоновском (373), Каменском (235) и Сердобском (230).

С каждым годом становится больше дошкольников, посещающих детский сад. В 2023-м этот показатель достиг 75,1% (в 2022-м - 74,7%). Всего насчитывается 48 600 детсадовцев.

В минувшем году в Пензенской области в учреждениях физкультурно-оздоровительной направленности занимались 188 824 ребенка (166 160 в возрасте от 3 до 15 лет, 22 664 - от 16 до 17 лет).

Кроме того, в организациях дополнительного образования 26 998 детей и подростков получали технические знания, 10 827 занимались естественными науками, 5 250 увлекались краеведением и туризмом, 38 036 выбрали социально-гуманитарное направление, 57 140 - программы художественной направленности, 17 010 - предпрофессиональную подготовку в области искусств.

За прошлогоднюю летнюю кампанию в различных организациях отдохнули 38 512 детей (в июне-августе 2022-го - 34 872 ребенка).