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Общество

Кандидат на пост министра обороны РФ высказался о мобилизации

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Во вторник, 14 мая, предложенный президентом кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов выступил на пленарном заседании Совфеда и назвал свою ключевую задачу в случае назначения его на должность.

Трансляция заседания велась в телеграм-канале верхней палаты парламента.

По словам Белоусова, главная цель в настоящее время - комплектование ВС РФ. Он подчеркнул, что это плановая задача, речь не идет о мобилизации.

«Этот процесс уже запущен: как призыв граждан, так и - особенно важно - контрактование», - прокомментировал Белоусов.

Также, по его мнению, важно обеспечить современным вооружением группировки войск в зоне СВО: артиллерийскими боеприпасами, ракетами, средствами спецсвязи и ПВО, беспилотниками.

Андрей Белоусов отметил необходимость отрабатывать новые методы боевых действий, чтобы упреждать удары противника.

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