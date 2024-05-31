Сетевое издание|18+|Пятница|31 мая 2024|22:22
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Общество

Названа причина отмены в Пензе троллейбусного маршрута № 1

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С начала мая без какого-либо предупреждения и объяснения причин перестал обслуживаться троллейбусный маршрут № 1, даже по будням. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил один из читателей.

«Когда возобновится движение троллейбусов по этому маршруту?» - поинтересовался он.

Вопрос горожанина редакция направила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». В пятницу, 31 мая, оттуда пришел ответ.

«В связи с выходом из строя тяговой подстанции, питающей контактную сеть в микрорайоне Север, движение троллейбусов по маршруту № 1 «Пл. Жукова» - «Ул. Северная» в настоящее время не представляется возможным», - говорится в документе, подписанном директором ГКУ Ларисой Панковой.

О сроках завершения ремонта тяговой подстанции пообещали известить дополнительно.

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