За поджог тополиного пуха можно лишиться до 50 тысяч рублей

01.06.2024 | 15:21

Штраф за поджог тополиного пуха составляет от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

«Минимальный штраф для граждан может составить 5 тысяч рублей, но если пожар повлек за собой уничтожение имущества или причинение легкого или среднего вреда здоровью человека, для граждан штраф может достигать до 50 тысяч рублей», - цитируют его РИА Новости.

Депутат добавил, что в случае нанесения тяжелого вреда здоровью человека или наступления смерти предусмотрена уголовная ответственность, а для организаций - штраф до 2 миллионов рублей или приостановление деятельности.

Анатолий Выборный также уточнил: отдельной статьи за поджог пуха нет, но факт расценивается как разведение открытого огня. Оно запрещено в общественных местах и попадает под действие статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ о нарушении требований пожарной безопасности.

27 мая специалисты управления по делам ГОЧС Пензы обратились к горожанам с просьбой убирать пух, скапливающийся между домами. Он представляет серьезную опасность, так как легко вспыхивает, а пламя распространяется быстро.

30 мая на улице Павлова в Пензе загорелись сараи на площади 400 кв. м. По словам местных жителей, причиной мог стать поджог пуха.

С 1 июня до особого распоряжения в Пензенской области введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать мусор, заниматься пожароопасными работами с использованием открытого огня, за исключением случаев, когда это делается в специально отведенных и оборудованных местах.