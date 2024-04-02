В апреле в мэрии проведут 4 личных приема для участников СВО

02.04.2024 | 21:27

Администрация Пензы разместила в сети график приема участников спецоперации и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО на апрель.

Их будут ждать по четвергам в кабинете № 129 на площади Маршала Жукова, 4, в 15:00 - 4, 11, 18 и 25-го числа.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запущен в начале осени. Личные приемы еженедельно проводятся в Пензе каждую неделю с 14 сентября.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.

Записаться на прием нужно по телефону 46-08-40.