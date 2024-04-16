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Общество

Семьям мобилизованных предоставили еще одну меру поддержки

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Утверждены дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных участников СВО. Соответствующее постановление 11 апреля подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Теперь тем, кто живет в квартирах, где нельзя использовать индивидуальные приборы учета, не придется оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников.

«Сейчас при отсутствии ИПУ или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции», - уточнили в пресс-службе Правительства России.

Для получения льготы родственники бойцов СВО должны представить в управляющую компанию справку из военкомата, подтверждающую факт мобилизации.

«Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных граждан в период прохождения ими военной службы», - подчеркнули в Правительстве РФ.

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