Сетевое издание|18+|Пятница|31 мая 2024|22:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В первый день лета в Пензенской области возможна гроза

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 1 июня, жителей Пензенской области ждет очередной жаркий день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +12...+14 градусов, днем температура воздуха поднимется до +29...+31.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

«В первых числах лета погода в Пензенском регионе будет носить переменчивый характер. Этому поспособствуют атмосферные фронты. При их прохождении ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и усилением ветра, а также не исключен град. При этом не обойдется и без солнечных и сухих дней», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим останется повышенным.

Сейчас в Пензенской области по 2 причинам объявлен желтый уровень погодной опасности: из-за жары до 32 градусов и высокой пожарной опасности леса (IV класс).

1 июня в народном календаре - Иван Долгий. Согласно приметам, дождь в этот день предвещал сухой месяц, обильные росы - плодородие, а туман - грибное лето.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте