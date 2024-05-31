В первый день лета в Пензенской области возможна гроза

31.05.2024 | 22:00

В субботу, 1 июня, жителей Пензенской области ждет очередной жаркий день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +12...+14 градусов, днем температура воздуха поднимется до +29...+31.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

«В первых числах лета погода в Пензенском регионе будет носить переменчивый характер. Этому поспособствуют атмосферные фронты. При их прохождении ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и усилением ветра, а также не исключен град. При этом не обойдется и без солнечных и сухих дней», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим останется повышенным.

Сейчас в Пензенской области по 2 причинам объявлен желтый уровень погодной опасности: из-за жары до 32 градусов и высокой пожарной опасности леса (IV класс).

1 июня в народном календаре - Иван Долгий. Согласно приметам, дождь в этот день предвещал сухой месяц, обильные росы - плодородие, а туман - грибное лето.