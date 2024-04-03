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Общество

Пензенские бойцы в ЛНР получили гуманитарный груз

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Первый замминистра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Олег Курдюков вернулся из зоны СВО, куда сопровождал очередной гуманитарный груз для военнослужащих.

Пензенские бойцы в ЛНР получили гуманитарный груз

Бойцам отправили комплектующие для автомобилей, строительные материалы, а также письма поддержки от детей.

Пензенские бойцы в ЛНР получили гуманитарный груз

«В ходе поездки Олег Курдюков посетил пункты временной дислокации пензенских участников СВО в Луганской Народной Республике и ознакомился с условиями проживания и несения службы», - сообщили в министерстве.

Он осмотрел заглубленные укрепления, которые бойцы возводят, используя материалы из Пензенской области. Такие убежища помогают сохранить жизнь и здоровье.

Во время служебной командировки Олег Курдюков вручил награды участникам СВО.

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Источник — фото и видео из TG-канала министерства общественной безопасности
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