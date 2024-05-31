Благоустройство общественного места в Вадинске пустили на самотек

31.05.2024 | 19:24

Прокуратура Вадинского района выявила нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Надзорный орган установил, что 16 февраля администрация Вадинского сельсовета заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на благоустройство общественной территории перед физкультурно-оздоровительным комплексом на улице Школьной в райцентре.

Подрядчик должен был начать работы 1 апреля, чтобы завершить к 30 июня. Однако предприниматель долго не приступал к исполнению своих обязательств. Администрация, в свою очередь, не интересовалась, как идут дела.

Прокурор района внес представления обеим сторонам договора. В итоге подрядчик приступил к благоустройству общественного места.

«Ход выполнения условий муниципального контракта поставлен на контроль прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее прокуратура выявила нарушение сроков и качества строительства ФОКа игровых видов спорта на улице Стрельбищенской в Пензе.