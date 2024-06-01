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Общество

В Пензенской области на 2% повысилась рождаемость

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Пензенская область вошла в число российских регионов с большим приростом рождаемости за год - он составил 2%. Такой же показатель - на Чукотке, в Чечне, Санкт-Петербурге и Москве.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил известный демограф Алексей Ракша.

Лидером в приросте рождаемости стала Камчатка (+4%).

Самый большой спад за год наблюдается в Магаданской области (-12%). В Псковской, Новгородской, Смоленской областях рождаемость снизилась на 7-8%, в Якутии и Кировской области - на 6%, в Курганской, Орловской, Кемеровской, Мурманской, Белгородской областях, в Алтайском крае и Бурятии - на 5%.

В Пензенской области реализуется пилотный проект по повышению рождаемости. В 2 районах - Сердобском и Земетчинском - создадут эффективную систему медицинской помощи для желающих забеременеть и разработают дополнительные меры поддержки семей. Кроме того, в этих муниципальных образованиях отремонтируют дороги.

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Источник — фото pixabay.com
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