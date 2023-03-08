Старая Сура в районе Маяка стала ручьем с омерзительным запахом

08.03.2023 | 19:22

Улица Парковая была названа в честь парка в районе Маяка, а он гармонично сочетался со Старой Сурой. От сквера еще что-то осталось, от реки - ручеек. Тонкая струя ползет между снежно-ледяных берегов. Запах от воды исходит омерзительный.

«Все загажено, забито, там практически плотина сделана. Дальше если по руслу идти - все заросло. Там под мостом нет течения», - рассказал Юрий Владимирович.

Русло заилилось, к берегам не подобраться. Деревья - в основном самосев - тесно переплелись, какие-то упали на лед. Весной из-под него проглянет бурая вода. Старая Сура прежней красотой не порадует - она быстро зацветет.

Прошлым летом дальше по течению от Парковой, в районе Горбатова переулка стояла густая жижа с характерным запахом.

«Здесь плавала какая-то пена, сгустки. Сейчас все это перемешалось, стала какая-то цветная однородная масса - то ли краска, то ли еще что, то ли какие-то непонятные отложения», - сообщил Владимир Константинович.

Ждать чуда в этом году не приходится. Юрий Владимирович думает, река будет выглядеть еще хуже - не сравнить с видами 20-30-летней давности.

«Мы ходили на заправку за бензином, потому что занимались водомоторным спортом. Сейчас здесь течения нет, вся пойма цветет. Если бы русло прочистили, там было бы хорошо и здесь бы течение появилось, не стояло бы и не тухло», - предложил пензенец.

Пруд в районе больницы имени Г. А. Захарьина скоро порадует свежестью воды и глубиной. По такому же проекту по сохранению уникальных водных объектов можно было бы дать вторую жизнь Старой Суре - она этого заслуживает.