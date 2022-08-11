Из жизни

Пензенцы обеспокоены состоянием воды в Старой Суре

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Некогда красивая полноводная чистая река превратилась в зловонное болото. Речь о Старой Суре в районе Горбатова переулка. Это Маяк. Бывшая фабрика пианино с одной стороны, с другой - частный сектор. Местные не могут подсчитать, за какой срок все произошло.

«Меня совсем маленькую сюда привезли, с рождения. Я все видела. Мы здесь купались. Это уже давно было. Но не до такой же степени, как сейчас. Какая грязь!» - пожаловалась старожил Горбатова переулка Ольга Николаевна.

«Если сравнивать с советским периодом, здесь был рай. На берегу был пляж, люди приезжали и отдыхали семьями, купались. Вода была чистейшая. Рыбаки чуть ли не каждый день сидели. Со временем все меняется», - отметил местный житель Владимир Константинович.

Одно из городских предприятий очистило рядом с собой часть акватории Старой Суры. Но это никак не отразилось на состоянии реки в районе Фабричной, Горбатова переулка.

«Здесь плавала какая-то пена, сгустки. Сейчас все это перемешалось, стала какая-то цветная однородная масса. То ли краска, то ли еще что, то ли какие-то непонятные отложения», - сообщил Владимир Константинович.

Под густой массой не рассмотреть самой старицы. Журналисты «Службы 11» бросили ветку, ее за секунды затянуло жижей.

С 2021-м в Пензе в рамках нацпроекта «Экология - сохранение водных объектов» спускают пруд в районе больницы имени Захарьина, удаляют донные отложения, закончат в 2024-м.

Жители прибрежной зоны старицы Суры настаивают на расчистке реки хотя бы в будущем, пока она целиком не превратилась в трясину.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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