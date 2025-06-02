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Происшествия

В Пензе спасатели достали из Суры тело мужчины

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В воскресенье, 1 июня, в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение о найденном в Суре теле мужчины.

Погибшего заметили в реке в районе 634-го километра трассы М-5 (рядом с улицей Компрессорной на Северной Поляне).

«Спасатели на лодке подошли к телу, с помощью багра транспортировали его, извлекли на берег и передали сотрудникам полиции», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

В пресс-службе УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что сообщение о теле в Суре поступило полицейским в 19:32. На погибшем не обнаружили следов, указывающих на криминальный характер смерти. Личность мужчины пока не удалось установить.

Точные причины его гибели назовут эксперты.

11 мая в Засечном спасатели вытащили из Суры тело 50-летнего жителя области, который числился пропавшим без вести с начала апреля.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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